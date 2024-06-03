شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى فى غزة: القطاع بأكمله أصبح منطقة منكوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير الدفاع المدنى فى غزة رائد دهشان، إن قطاع غزة بأكمله من الجنوب إلى الشمال أصبح منطقة منكوبة.

وأضاف دهشان - في تصريح خاص لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الاثنين، أنه بعد انسحاب قوات الاحتلال من جباليا تكشفت الأمور

وأصبحت الصورة واضحة، حيث تم انتشال عدد كبير من الجثث من تحت الأنقاض.

وتابع: "نعمل في حدود إمكانياتنا ولا توجد معدات حيث أصبحت السيارات بالية ومتهالكة وطواقم الدفاع المدني تبذل جهدا أكبر لقلة الإمكانات وقلة المعدات".

وأكد دهشان، أن المنطقة الشمالية لقطاع غزة مدمرة بالكامل حيث تم دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي البيوت والمنازل والمساجد والمستشفيات وأحرقتها، لافتة إلى أن "هناك 70 شهيدا من طواقم الدفاع المدني، أما الإصابات فبالعشرات، مبينا أن سيارات إنقاذ وسيارات لإطفاء فُقدت، ومراكز الدفاع المدني ذاتها تم تدميرها".