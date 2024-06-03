شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: مقتل شخص فى الغارات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، شن غارات على بلدات وقرى بجنوب لبنان، حيث استهدفت مسيرة معادية سيارة بين بلدة الخرايب والزرارية وكوثرية الرز بأربعة صواريخ مما أدى إلى سقوط قتيل.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الاحتلال الإسرائيلى ألقى قنابل مضيئة فوق بلدة الخيام، ما أدى إلى نشوب حريق في المنطقة، بالإضافة إلى تنفيذ طائرة مسيرة معادية غارة استهدفت دراجة نارية في بلدة الناقورة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع الغربي.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي 5 غارات على مرتفعات جبل الريحان، إلى جانب غارة على جبل أبو راشد، خراج بلدة ميدون قرب السريرة في منطقة جزين.