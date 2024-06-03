شكرا لقرائتكم خبر عن تولى رئاسة الوزراء 4 مرات ووزير الخارجية 8 سنوات.. من هو ولى عهد الكويت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح اليمين الدستورية، بقصر السيف، أمام أمير الكويت بعد أن أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمس الأحد، أمرًا أميريًا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليًا للعهد، كما بايعه مجلس الوزراء الشيخ وليًا للعهد فى البلاد.

فمن هو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح؟

ـ شغل الشيخ صباح منصب رئيس وزراء الكويت 4 مرات خلال الفترة من 2019 حتى 2022، وهى الفترة التى شهدت توترا بين الحكومة والبرلمان، فضلا عن بعض التحديات كجائحة كورونا وهبوط أسعار النفط.

ـ شغل منصب وزير الخارجية لثمانى سنوات بداية من عام 2011، قبل أن يصبح رئيسا للوزراء فى 2019.

ـ وشغل مناصب وزارية منذ 2006، هي: الشؤون الاجتماعية والعمل والإعلام.

- حصل الشيخ صباح الخالد، على عدة أوسمة من بينها، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى من خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز عام 1998

ـ حصل على وسام النيلين من الطبقة الأولى من الرئيس السودانى السابق عمر حسن البشير عام 2012، وعلى وسام الجمهورية برتبة ضابط كبير (الأسد الوطني) من الرئيس السنغالى ماكى سال عام 2015، كما حصل على النجمة الكبرى لوسام نجمة القدس من الرئيس الفلسطينى محمود عباس عام 2018.

ـ ولد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح فى الكويت عام 1953.

- حصل على البكالوريوس فى العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977.

- عُين الشيخ صباح بوزارة الخارجية عام 1978 بدرجة ملحق دبلوماسى وعمل فى الإدارة السياسية - قسم الشؤون العربية - من 1978 إلى 1983.

ـ التحق بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك خلال الفترة بين عامى 1983 و1989.

- خلال الفترة من 1995 إلى 1998 عمل الشيخ صباح الخالد سفيرا للكويت لدى السعودية ومندوبا للبلاد لدى منظمة المؤتمر الإسلامي.

- فى عام 1998 صدر مرسوم بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد رئيسا لجهاز الأمن الوطنى بدرجة وزير.

- وعين الشيخ صباح الخالد فى عام 2012 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وفى ديسمبر عام 2012، أعيد تعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.

- وفى نوفمبر 2019 أصدر الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح الخالد، رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الحكومة الجديدة، وهى أول حكومة يكلف بتشكيلها.

- فى ديسمبر 2020 شكل الشيخ صباح الخالد الحكومة الثانية له، ثم شكل الحكومة الثالثة فى مارس عام 2021، والتى تقدمت باستقالتها فى 18 نوفمبر 2021.