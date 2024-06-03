شكرا لقرائتكم خبر عن "الشئون الإسلامية" بالسعودية: 1900 خدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرمة أنها قدمت أكثر من 1900 خدمة مختلفة فى المواقيت ومساجد الحل ومساجد المشاعر المقدسة، استعداداً لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.



شملت الخدمات التي تم تنفيذها بمواقع الوزارة بمكة المكرمة خدمات للصيانة والكهرباء وأجهزة التكيف وخدمات الأعمال المعمارية، حيث بلغ عدد الخدمات المنفذة لأعمال الصيانة (594) خدمة و (365) خدمة لأعمال الكهرباء، بالإضافة إلى خدمات الصيانة لأجهزة التكييف وخدمات متعلقة بالأعمال المعمارية.

يأتي ذلك في إطار الجهود والأعمال التي ينفذها الفرع لتقديم أعلى مستويات الخدمات والرعاية لضيوف الرحمن، وذلك لتوفير بيئة مريحة وملائمة لحجاج بيت الله الحرام، وتيسير أداءهم للشعائر الدينية .

من جهة أخرى، تعمل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الخدمات والشؤون الميدانية على تطهير جبلي (الصفا والمروة) بالمسجد الحرام، أسبوعياً، وفق خطة العمل المعدة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج و تحقيق الوقاية البيئية لتطهير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، بهدف رفع مستوى النظافة والإصحاح البيئي في البيت العتيق إلى أعلى مستوى.

وتقوم الوكالة بتطهير الجبلين بأدوات ومواد نظافة خاصة بالمسجد الحرام، عن طريق فرقة متخصصة من الكوادر الفنية المعمارية، الذي يتمثل عملها في متابعة وضع جبلي " الصفا والمروة " يوميًا لإزالة الملاحظات، وتنظيف الزجاج المحيط بجبل المروة وإزالة ما يعلق من آثار الأتربة والغبار وغيرها.