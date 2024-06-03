شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن المغربي يحبط تهريب 18 طنًا من مخدر الحشيش في منطقة سيدي رحال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في المغرب، بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تمكنت، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، من إحباط عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من منطقة سيدي رحال الشاطئية، وحجز ما مجموعه 18 طنا و243 كيلوجراما من مادة الحشيش في صورته الصمغية المعروفة في المغرب باسم (الشيرا).

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان، أن هذه العملية الأمنية المشتركة أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص متلبسين بنقل المخدرات المحجوزة على متن شاحنة كبيرة للنقل الدولي للبضائع، ومحاولة تحميلها على متن ثلاثة زوارق مطاطية سريعة، بغرض تهريبها عبر المسالك البحرية انطلاقا من شاطئ سيدي رحال بضواحي مدينة الدار البيضاء.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش والتمشيط المكاني مكنت من ضبط مجموعة كبيرة من حاويات المحروقات، ومحركات بحرية قوية الدفع، وثلاثة زوارق مطاطية سريعة، ومضخات هوائية، وهاتف للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى شاحنة كبيرة تم تسخيرها في نقل المخدرات عبر المسالك البرية.

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه تم الاحتفاظ بالأشخاص الخمسة الموقوفين في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية على الصعيدين الوطني والدولي، وكذا توقيف جميع المتورطين الضالعين في نشاطها الإجرامي.

وأكد البيان أن “هذه العملية النوعية تندرج في إطار المجهودات المشتركة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من أجل تفكيك شبكات الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وتحديدا تلك التي تنشط في التهريب الدولي للمخدرات”.