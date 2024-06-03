شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل قرار يمني بوقف التعامل مع 6 بنوك بمناطق حوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إياد الموسمي مراسل القاهرة الإخبارية، تفاصيل قرار البنك المركزي بعدن وقف التعامل مع 6 بنوك عاملة بمناطق الحوثيين، كما أن الصراع المالي والنقدي في اليمن قديم جديد، منذ انتقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، بعد اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء.

وقال الموسمي، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أنه أصبح يوجد البنك المركزي في عدن، وهناك بنك مركزي خاضع لجماعة الحوثيين في صنعاء، كما أن جماعة الحوثيين وضعت عراقيل كبيرة على القطاع المصرفي في مناطق سيطرتها وأثرت على العملة المحلية، ومن بين الإجراءات التي اتخذتها أنها جمدت أرصدة الشخصيات ومؤسسات ووضعت سعر للعملة تخميني وليس حقيقي.

وأوضح أن البنك المركزي في عدن تحمل تمويل الشراء والعمليات التجارية، كان يمول كثير من الواردات اليمنية الخاصة بالسلع الغذائية.

ونوه إلى أن الحوثيين عملت على انقسام العملة اليمنية، وتم طباعة عملة ثانية بعد سيطرة الحوثيين على مناطق في اليمن، والجماعة منعت تداول العملة الأصلية في مناطق سيطرتها.

وتابع أن الحوثيين عمدوا إلى على صك عملة جديدة، ما جعل البنك المركزي، يعمل إعلان للبنوك المتواجدة في سيطرة الحوثيين، للانتثقال، وبعضها لم يستطع النقل، وبعضها خضع للحوثيين.