شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول سعودى: إعداد خطة لمواكبة الطلب على قطار الحرمين خلال موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير التشغيل في محطة قطار الحرمين المهندس عبدالله يوسف غازي؛ تكامل منظومة النقل ما بين مطار الملك عبد العزيز في جدة ومحطة قطار الحرمين لخدمة ضيوف الرحمن، حيث يصل الركاب من المطار إلى القطار بكل سهولة دون التعرض للاماكن الخارجية، فضلا عن توصيل حقائب السفر الخاصة بهم إلى اماكن سكناهم في مكة المكرمة.



وقال غازي في تصريح خاص لقناة الإخبارية السعودية، إنه تم إعداد خطة لمواكبة الطلب الكبير المتوقع على رحلات قطار الحرمين خلال موسم الحج، من خلال زيادة عدد رحلات القطار وساعات العمل التشغيلية وزيادة سعة المقاعد، فضلا عن استحداث مناطق انتظار جديدة بما يخدم الحجاج.



وأشار إلى أن قطار الحرمين اختصر المسافة من مطار الملك عبدالعزيز إلى مكة المكرمة إلى أقل من ساعة ومن المدينة إلى مكة المكرمة إلى قرابة الساعتين