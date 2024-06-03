شكرا لقرائتكم خبر عن حلب .. الاحتلال الإسرائيلي يقصف المدينة السورية ويقتل عددا من السوريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلب المدينة السورية، قصفتها إسرائيل اليوم بالطائرات الحربية، وقتلت فيها عددا من السوريين، حيث استهدفت مقاتلات الاحتلال اليوم الإثنين، نقاطاً في محيط مدينة حلب.

وقال مصدر عسكري في تصريح لـ سانا: حوالي الساعة 20 : 00 بعد منتصف ليل 3-6-2024 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً بعض المواقع في محيط حلب، وأدى العدوان إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع بعض الخسائر المادية.



ونقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن مصدر عسكري قوله إن عددا من الأشخاص لقوا حتفهم في هجوم جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في محيط مدينة حلب .

وأضاف المصدر أن الهجوم الإسرائيلي تسبب أيضا في بعض الخسائر المادية في حلب السورية

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 12 قتيلاً على الأقل جراء ضربة إسرائيلية على ريف حلب في شمال البلاد.

وقال المرصد: "دوت انفجارات قوية متتالية مجهولة في بلدة حيان بريف حلب الشمالي، ناجمة عن استهداف صاروخي مجهول لمعمل النحّاس، حيث تسيطر على البلدة ميليشيات إيرانية من جنسيات سورية وغير سورية، في حين هرعت سيارات الإسعاف وفرق الإطفاء إلى المنطقة لإخماد الحرائق ونقل المصابين."



وأضاف أن الانفجارات جاءت بالتوازي مع قصف بصواريخ البركان شديدة الانفجار، انطلق من ريف حلب الغربي على مواقع هيئة تحرير الشام والفصائل في كفرعمة ونوران بريف حلب الغربي.



وهزت انفجارات قوية مدينة حلب بشمال سوريا بعدما استهدفت صواريخ مجهولة بلدة حيان التي تسيطر عليها فصائل موالية لإيران بريف حلب الشمالي، وفق ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد.

ونقلت فرانس برس عن وزارة الدفاع السورية ما صدر في بيان لاحق عنها، أنه "حوالي الساعة 00,20 (..) شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً بعض المواقع في محيط حلب، أدى العدوان إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع بعض الخسائر المادية".

غارات إسرائيلية على حلب في سوريا

وشهدت محافظة حلب هدوءاً نسبياً خلال الأشهر الماضية، بعد غارة جوّية إسرائيلية في مارس استهدفت مواقع عدة قرب حلب أسفرت عن مقتل 52 شخصاً، وفق المرصد.

وتزايدت الضربات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، في 7 أكتوبر لكنها وبحسب ما صرح به المرصد السوري لحقوق الإنسان "تراجعت بشكل لافت" بعد قصف مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق في إبريل.

وفي أبريل، ردت إيران بإطلاق صواريخ على إسرائيل بعد ضربة إسرائيلية مفترضة دمرت مبنى في مجمع سفارة إيران في دمشق وقتلت عدة ضباط إيرانيين من بينهم جنرال رفيع المستوى.

ونفذت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا منذ اندلاع الحرب، واستهدفت مواقع للجيش ولعدة سنوات، كانت إسرائيل تنفذ هجمات في سوريا،

وبحسب ما أوردت رويترز فإن من بين الهجمات البارزة التي نفذتها إسرائيل على سوريا، هجمات جوية في 29 مايو الماضي، على المنطقة الوسطى من سوريا وكذلك على مدينة بانياس الساحلية، مما أسفر عن مقتل طفل وإصابة عشرة مدنيين، وفقً وسائل الإعلام الرسمية السورية.

ونادراً ما تعلق إسرائيل على ضربات محددة في سوريا لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لعدوتها اللدودة إيران بترسيخ وجودها في البلد المجاور لها.

مدينة حلب

حلب هي مدينة في شمال سوريا وهي مركز محافظة حلب التي تعد أكبر المحافظات السورية من ناحية تعداد السكان بعدد سكان رسمي يفوق 4.6 مليون (تقديرات 2004) كما أنها تعتبر العاصمة الاقتصادية لسوريا. تقع شمال غرب سوريا على بعد 310 كم (193 ميلاً) من دمشق. كما أنها تعد أكبر مدن بلاد الشام.



وكانت حلب عاصمة لمملكة يمحاض الأمورية، وتعاقبت عليها بعد ذلك حضاراتٌ عدة مثل الحثية و‌الآرامية و‌الآشورية و‌الفارسية و‌الهيلينية و‌الرومانية و‌البيزنطية والإسلامية. وفي العصر العباسي برزت حلب كعاصمة للدولة الحمدانية التي امتدت من حلب إلى الجزيرة الفراتية و‌الموصل. تعد حلب واحدة من أقدم المدن المأهولة في العالم وذلك منذ بداية الألفية السادسة قبل الميلاد ، حيث أظهرت الحفريات في تل السودة وتل الأنصاري الواقعتين جنوب المدينة القديمة أن المنطقة كانت قد احتلت في الجزء الأخير من الألفية الثالثة على الأقل ويظهر هذا في أول ذكر لحلب في الألواح المسمارية المكتشفة في مملكة إيبلا و‌بلاد الرافدين حيث لوحظ تفوقها العسكري والتجاري.