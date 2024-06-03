شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا" تطالب بزيادة تدفق المساعدات إلى غزة وحماية طواقم العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت مدير الإعلام في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة بزيادة تدفق المساعدات وحماية طواقم العمل في المجال الإنساني من أجل ضمان إيصال المساعدات وتقديم الخدمات الأساسية لجميع السكان في القطاع .



وقالت إيناس حمدان - في مداخلة مع تليفزيون " بي بي سي عربي " البريطاني اليوم الاثنين - إنه لا يمكن لطواقم العمل في المجال الإنساني المتابعة والاستمرار في تقديم الخدمات والمساعدات دون توفر هذه الشروط الأساسية ، مشيرة إلى أن الأونروا تحاول دائما التذكير بالمطالب الأساسية من أجل ان تتمكن من القيام بتقديم الخدمات في قطاع غزة .



ونبهت إلى أن ما نشهده هو مزيد من التضييق على إدخال المساعدات الإغاثية رغم صعوبة الظروف وتفاقمها على جميع الأصعدة بيئيا وصحيا وأيضا الغذاء.



وأشارت إلي أن الخبراء يحذرون من عودة سيناريو الجوع الذي شهدناه مسبقا في مدينة غزة ، معبرة عن خشيتها من حدوث الجوع بالفعل في مناطق الوسط والجنوب حيث التكدس الكبير ومحدودية الموارد ، مؤكدة أن المصدر الأساسي لما يحتاحه النازحون هو المساعدات التي تقدمها الأونروا إلى جانب بعض المؤسسات الأخرى