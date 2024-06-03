شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس الفلسطينى: أولوياتنا هي وقف شامل ودائم للعدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني إن أولوياتنا منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هي وقف العدوان وقفا شاملا ودائما وحقن دماء الشعب الفلسطيني .



وأضاف الهباش - في مداخلة مع قناة "النيل للأخبار" اليوم الإثنين -" لا نريد لهذه الحرب أن تستمر،ولم نكن نريد لها أن تندلع من الأساس وبالتالي نريد أن تتوقف الحرب اليوم قبل الغد وبالأمس قبل اليوم ".



وأضاف أن معنى استمرار الحرب أكثر فأكثر أن نقدم مزيدا من الخسائر ومزيدا من الضحايا والدماء،فنحن الأكثر تضررا في هذه الحرب بين جميع الأطراف.



وأشار الى أن العدوان الاسرائيلي على غزة أسفر حتى الآن عن 120 ألف ضحية بين شهيد وجريح،وأكثر من 70 % من قطاع غزة تم تدميره، فضلا عن المجاعة التي يعيشها سكان قطاع غزة والمستشفيات المدمرة وانعدام الخدمات وتوقف التعليم وتوقف مسيرة الحياة .



ولفت إلى أن أمريكا ليست بحاجة إلى أن تضع خارطة طريق لوقف الحرب وتعرضها على اسرائيل،قائلا " نحن ليس لدينا شك في أنه إذا أمرت أمريكا إسرائيل بوقف الحرب فإن الحرب ستتوقف ".