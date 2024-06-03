الخليج اليوم .. تركي آل الشيخ يشيد بلاعب مصري بعد تصريحات مثيرة للجدل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أشاد رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، بلاعب نادي الأهلي المصري، محمد مجدي أفشه، بعد تصريحات قال فيها إنه "مظلوم داخل الملعب".

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه على منصة "فيسبوك": "قفشه من اطيب البشر وإنسان على طبيعته وأبيض من جوا".

وكان قفشه قد أجرى حوارا مع برنامج "الكورة مع فايق" عبر قناة "MBC مصر"، وأثارت التصريحات التي أدلى بها عنه وعن فريق "المارد الأحمر" جدلا، إذ رأى بعض المتابعين أن اللاعب أخطأ في تصريحاته.

وكان محمد مجدي قفشه قد قال "مظلوم داخل الملعب، ولا أحصل على دقائق لعب كافية هذا العام"، موضحا: "الناس بتحب اللاعب الذي يأخذ اللقطة والترند دون النظر إلى المجهود والعطاء الذي يقدمه".





وأضاف: "نسبة كبيرة من الجمهور لا يفقهون ما يدور داخل المستطيل الأخضر، أو في غرف الملابس أو ما يطلبه المدرب منك، الناس تتفاعل مع البطولة والهدف والتمريرة الحاسمة".

وقال قفشه: "أنا أفضل لاعب في مصر في مركز 10 هذا الموسم، طوال المباريات الماضية كان المستوى ثابت".

كما كشف بعض الكواليس الخاصة بغرفة ملابس النادي الأهلي وبعض المواقف الطريفة مع زملائه.

المصدر: "facebook/Turkialalshik"