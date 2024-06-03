شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء البحرينى يشيد بمبادرة بايدن حول وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن مجلس الوزراء البحريني برئاسة ولي العهد البحريني خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأثنين، مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعيا جميع الأطراف إلى الاستجابة الجادة والإيجابية لهذه المبادرة، باعتبارها فرصة لإنهاء الحرب بشكل دائم وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإعادة إعمار القطاع، وتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين دون عوائق.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن المجلس أشار في هذا الخصوص إلى دعوة عاهل البحرين إلى سرعة انعقاد مؤتمر دولي للسلام لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقيام دولته الوطنية، والذي أبدت مملكة البحرين استعدادها لاستضافته، بما يسهم في خدمة القضايا الجوهرية لاستقرار المنطقة وتنميتها.



في بداية الاجتماع، أشاد المجلس بنتائج زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الدورة الحالية للقمة العربية إلى جمهورية الصين الشعبية تلبية لدعوةٍ من الرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وما نتج عن الزيارة من إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية وتعزيز التعاون الودي بينهما، مؤكدا المجلس أهمية المباحثات الرسمية التي عقدت بين الجانبين والتي تناول جانب منها "إعلان البحرين" الصادر عن القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين، وما شمله من مواقف عدة نحو مختلف القضايا الإقليمية والدولية.



كما أكد المجلس على دور الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شهد ملك البحرين ورئيس جمهورية الصين الشعبية مراسم التوقيع عليها في الدفع بمسار العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الصديقين نحو آفاق أشمل من التعاون المشترك.