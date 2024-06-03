شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر السعودى: منظومة إسعافية متكاملة لسلامة الحجاج بالمشاعر المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس فريق التخطيط لموسم الحج في الهلال الأحمر السعودي، عبد الرحمن المطيري، أن هناك منظومة إسعافية متكاملة لسلامة الحجاج في المشاعر المقدسة.



وقال المطيري -في مداخلة مع قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الإثنين إنه تم تجهيز 2500 كادر طبي وإسعافي ما بين استشاريي طوارئ وأخصائيي إسعاف وفنيين وأخصائيي رعاية حرجة وكذلك متطوعين لخدمة الحجاج.



وأضاف أن هناك أسطولا من مركبات الإسعاف وأكثر من 7 طائرات إسعاف جوي، مع انتشار الهلال الأحمر في الطرق المؤدية إلى المشاعر والحرم ابتداء من المنافذ الدولية للمملكة؛ مثل المطارات والموانئ والحدود البرية حتى الوصول إلى مكة المكرمة.



وأوضح أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تستعد لموسم الحج الحالي منذ نهاية الموسم الماضي بالاستفادة من الدروس السابقة ورصد فرص التحسين والاحتياج الفعلي للمواد، مع التخطيط للموسم الحالي بناء على الأرقام والبيانات التاريخية وكذلك التنبؤ بالمخاطر القائم على البلاغات السابقة.