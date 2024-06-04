شكرا لقرائتكم خبر عن "الروسي للمصالحة": القوات الروسية قصفت قواعد للإرهابيين في التنف السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا (قسم من وزارة الدفاع الروسية) يوري بوبوف، الاثنين إن القوات الجوية الروسية قصفت قواعد الإرهابيين في منطقة التنف التي تسيطر عليها الولايات المتحدة في محافظتي حمص ودير الزور السوريتين.



وأضاف بوبوف -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية الاثنين- "دمرت القوات الجوية الروسية أماكن انتشار المسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف وكانوا يختبئون في المناطق التي يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور في محافظة حمص ومنطقة البشري في محافظة حمص".



وبحسب بوبوف، قامت وحدات من الشرطة العسكرية الروسية بتسيير دوريات في محافظتي الرقة والحسكة، بالإضافة إلى الإبلاغ عن 6 حالات قصف مدفعي على مواقع القوات الحكومية السورية من قبل الإرهابيين في منطقة خفض التصعيد بإدلب.



وقال بوبوف أيضاً إنه تم الإبلاغ عن 8 انتهاكات لبروتوكولات عدم الاشتباك المبرمة في 9 ديسمبر 2019 المرتبطة بالطلعات الجوية التي قامت بها الطائرات بدون طيار التابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيراً إلى أنه في المجمل، كانت هناك 97 حالة من هذا القبيل