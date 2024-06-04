شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي يرحب بمبادرة الرئيس الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بالمبادرة التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل آمن، وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية للمدنيين.

وأشاد بالجهود التي تبذلها دولة قطر وجمهورية مصر العربية، لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. إطار سياسي وأكد البديوي ضرورة البناء على هذا الإعلان للتوصل إلى إطار سياسي لاستئناف المفاوضات من أجل تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

