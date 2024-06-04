شكرا لقرائتكم خبر عن "الجوازات السعودية": قدوم 935 ألفا و966 من ضيوف الرحمن حتى يوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، الاثنين، قدوم 935 ألفا و966 حاجًا خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الأحد.

وأوضحت المديرية - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) - أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ 896 ألفا و287 حاجا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 37 ألفا و280 حاجًا، وعبر المنافذ البحرية 2399 حاجًا.

وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.