شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من العاهل الأردني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة خطية من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تسلم الرسالة نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبد الرحمن الرسي، خلال استقباله، اليوم الإثنين، في مقر الوزارة بالرياض، سفير الأردن لدى المملكة الدكتور هيثم أبو الفول.



وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك