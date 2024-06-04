شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الخليجي والمجر يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، ووزير الخارجية والتجارة بجمهورية المجر بيتر سيارتو، أهمية تعزيز العلاقات الخليجية - المجرية والعلاقات الخليجية - الأوروبية، وذلك على ضوء رئاسة جمهورية المجر للاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من عام 2024.



جاء ذلك خلال لقاء البديوي في العاصمة بودابست الاثنين مع وزير خارجية المجر ، لبحث عدد من الموضوعات أبرزها استعراض العلاقات بينهما، وأهمية تضافر الجهود للتعاون وتطوير العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الجانبين لتحقيق المصالح المشتركة، وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).



وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأزمة في غزة ، والتأكيد من الجانبين على ضرورة حلها بالطرق السلمية وبموجب القرارات الدولية، بما يضمن حل الدولتين.