شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإماراتى يبحث مع رئيس وزراء سنغافورة آخر التطورات فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ،الاثنين، مع رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونج، آخر المستجدات الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع الفلسطينية والأزمة الإنسانية في قطاع غزة وتداعياتها.



كما بحث الجانبان خلال اللقاء -بحسب وكالة أنباء الأمارات- علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات.