شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: إعادة بناء الرصيف البحرى المؤقت وإصلاحه مستمرة فى ميناء أسدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، سابرينا سينج إن عملية إعادة بناء الرصيف البحرى المؤقت وإصلاحه مستمرة فى ميناء أسدود، مشيرة إلى أنه سيتم استئناف تحميل المساعدات التى تصل إلى قبرص لإيصالها إلى غزة عبر البحر عندما يتم الانتهاء من تركيب وإصلاح الرصيف في وقت لاحق هذا الأسبوع".

وأكدت سينج، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تعليق إسقاط المساعدات عبر الجو، مضيفة أن العمليات سوف تستأنف عندما تكون الظروف الجوية والأمنية ملائمة على الأرض.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في وقت سابق أنه تم نقل جميع أقسام الرصيف البحري المؤقت إلى ميناء أسدود الإسرائيلي، وذلك لإعادة البناء والإصلاح، مشددة على أن الولايات المتحدة تعمل مع المجتمع الدولى على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.