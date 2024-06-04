شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة للإنسانية: استمرار تدهور الظروف الأمنية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) باستمرار تدهور الظروف الأمنية وإمكانية وصول المساعدات الإنسانية في غزة في ظل تصاعد الأعمال العدائية في كل من شمال وجنوب القطاع، وخاصة في رفح الفلسطينية.

وذكر المكتب الأممي نقلا عن منظمة الصحة العالمية، أن آخر مستشفى يعمل في رفح ( الهلال الإماراتي ) أصبح الآن خارج الخدمة. وهذا يعني، وفقا للمكتب الأممي، عدم توفر الخدمات الصحية تقريبا في مدينة رفح الفلسطينية، وأن مستشفى ميدانيا واحدا فقط لا يزال يعمل بشكل جزئي، ولكن لا يمكن الوصول إليه حاليا بسبب الأعمال العدائية في المنطقة المجاورة ولا يمكنه سوى تقديم الخدمات الأساسية للمرضى في الداخل.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن المستشفيات في رفح الفلسطينية بحاجة ماسة إلى إعادة تأهيلها، مشيرة إلى أن قدرتها على دعم النظام الصحي في غزة بشكل فعال تواجه تحديات شديدة، في ظل انعدام إمكانية الوصول الآمن، والتدفق المستمر للإمدادات إلى داخل غزة وعبرها، وتوافر الظروف الموثوقة لتوصيل تلك الإمدادات إلى المرافق التي تحتاج إليها.

من ناحية أخرى ذكرت وكالة الأونروا أن جميع ملاجئها الـ 36 في رفح الفلسطينية أصبحت الآن فارغة، مع تشريد حوالي 1.7 مليون شخص إلى خان يونس والمنطقة الوسطى. وفي خان يونس، تلجأ آلاف العائلات إلى المرافق المتضررة والمدمرة. وبينما يواصل آخرون البحث عن الأمان في دير البلح، حذرت الأونروا من أن المساحة المخصصة للعائلات النازحة آخذة في التقلص، ويلجأ الناس هناك إلى أراض مكتظة للغاية، مع محدودية الإمدادات والخدمات الحيوية.