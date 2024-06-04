شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: نائب القائد العام للقوات المسلحة يتوجه إلى مالى والنيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه عضو مجلس السيادة، نائب القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشى، اليوم الثلاثاء، إلى دولتى النيجر ومالى، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، يرافقه الفريق الركن يس إبراهيم وزير الدفاع السودانى.

وأوضح إعلام مجلس السيادة، في بيان اليوم، أن كباشي سيجري - خلال الزيارة - مباحثات مع قادة تلك الدول، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتطورات الحرب الدائرة الآن وتأثيرها على المحيط الإقليمي والدولي.

