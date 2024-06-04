الخليج اليوم .. "ارتكب جريمة مهددة للأمن الوطني".. الداخلية السعودية تعلن إعدام مواطن في المنطقة الشرقية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدرت وزارة الداخلية يوم الاثنين بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل (إعدام) بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، موضحة أن المتهم (سعودي الجنسية) أقدم على ارتكاب جريمة مهددة للأمن الوطني.

وقالت الداخلية السعودية في بيانها إن "مجتبى بن محمد بن يوسف آل سماعيل أقدم على ارتكاب جريمة مهددة للأمن الوطني تمثلت في تمويله للإرهاب والأعمال الإرهابية، وانضمامه إلى خلية إرهابية وإطلاق النار على رجال الأمن والنقاط والدوريات الأمنية، وتحويل منزله إلى مستودع للأسلحة والمواد المتفجرة المستخدمة في الأعمال الإرهابية، وإيوائه أحد العناصر الإرهابية وما بحوزته من أسلحة ومتفجرات في منزله".

وأضافت أنه وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه والحكم بقتله.

وأفادت بأن الحكم أيد من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة والمحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنفيذ حكم القتل بحق المتهم يوم الاثنين 3 يونيو 2024 بالمنطقة الشرقية.

وشددت الداخلية السعودية على أن المملكة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة.

كما حذرت كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي ينتظره.