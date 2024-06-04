شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 7 فلسطينيين فى قصف للاحتلال قرب مركز إيواء بدير البلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 7 فلسطينيين وأصيب 20 آخرين بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى سيارة ومجموعة من الأشخاص قرب مدخل مركز للإيواء شمال دير البلح جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر في قطاع الدفاع المدني بأن المنطقة المُستهدفة مُكتظة بالنازحين قرب كلية تستخدم كملجأ وتأوي مئات الأسر، موضحة أن هناك أشلاء للضحايا وبقع للدماء متناثرة في المكان وعلى السيارة المركونة.

وقصفت طائرات الاحتلال أربعة أبراج سكنية، في مخيم البريج، وسط القطاع غزة.

وأطلقت دبابات الاحتلال النار بشكل كثيف صوب المنازل في محيط الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وصوب منطقة الصبرة المجاورة، وسط تحليق طائرات حربية واستطلاع في أجواء المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ ما أسفر عن استشهاد 36,479 شخصًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,777 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وبدوره، ذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في منشور له، إن آلاف الأطفال في غزة استشهدوا، وعدد كبير منهم وهم نائمون، جراء الهجوم الإسرائيلي المستمر على السكان المدنيين، فيما ذكر مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية إن نحو 55% من مباني قطاع غزة دُمرت أو تعرضت لأضرار منذ بداية الحرب الإسرائيلية.