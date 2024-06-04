شكرا لقرائتكم خبر عن سطو مسلح على بنك فى بيت لحم بفلسطين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ مسلحون، اليوم الثلاثاء، عملية سطو مسلح على بنك في بلدة دار صلاح قضاء بيت لحم في الأراضي الفلسطينية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

من جهته قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، إنه تم تنفيذ سطو مسلح على فرع أحد البنوك في بلدة دار صلاح شرق بيت لحم والشرطة.

وأكد العقيد الزريقات أن الأجهزة الأمنية تواجدت في مكان وقوع الحادثة بشكل مباشر، وباشرت تحقيقاتها بعد جمع التسجيلات وأشرطة الفيديو والبصمات للبحث عن الفاعلين، وتحويلهم إلى القضاء.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام فلسطينية، إن "أحد الموظفين في البنك تعرض لإصابة في الكتف من قبل المسلحين الذين فروا من المكان باستخدام مركبة يبدو أنها غير قانونية".

ووفق فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أظهر قيام أحد منفذي عملية السطو بالاختباء خلف مركبة لا تحمل لوحة أرقام وملثم، حيث أقدم على إطلاق النار على موظف بالبنك.