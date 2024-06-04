شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: سفك الدماء "غير المسبوق" فى الضفة الغربية ليس منطقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى وضع حد لـ"سفك الدماء غير المسبوق" في الضفة الغربية المحتلة، وشدد على أن قتل إسرائيل أكثر من 500 فلسطيني هناك منذ 7 أكتوبر الماضي "غير منطقي".

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، ذكر تورك في بيان، "كما لو أن الأحداث المأساوية التي وقعت في إسرائيل ومن ثم في غزة على مدى الأشهر الثمانية الماضية ليست كافية، يتعرّض سكان الضفة الغربية المحتلة يوماً بعد يوم لسفك الدماء بشكل غير مسبوق. من غير المنطقي إطلاقاً أن يُحصَد هذا العدد الكبير من الأرواح بهذه الطريقة الوحشية".