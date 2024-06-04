شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرون مؤيدون لفلسطين يقيمون مخيما أمام مجلس مدينة لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين مخيما أمام مجلس مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وذكرت وكالة أنباء اسوشيتد برس أن حوالي 50 متظاهرا يحملون 20 خيمة شوهدوا مصطفين على الأرصفة خارج المبنى فى الشارعين الرئيسي والأول، وحملت عدة خيام أعلاما فلسطينية وعبارات مثل "فلسطين حرة" و"غزة حرة".

وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس على منصة "إكس"، المعروفة سابقا باسم تويتر، إنها تراقب المظاهرة غير المسموح بها وحثت المواطنين على مراقبة الآخرين في الشارع.

وأضافت الوكالة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات أو وقوع إصابات. وأطلقت الشرطة حالة تأهب تكتيكي على مستوى المنطقة كإجراء احترازي.