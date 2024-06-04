شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جندى إسرائيلى بشظايا صواريخ اعتراضية فى صفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة جندي احتياط بجروح متوسطة جراء شظايا صواريخ اعتراضية اطلقت في منطقة صفد على هدف جوي مشبوه.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أعلنت أن الحرائق المنتشرة منذ يومين التهمت آلاف الدونمات بالجليل الأعلى شمال دولة الاحتلال، ولا يزال الحجم الحقيقي للأضرار غير معروف.

وذكر مراسل القاهرة الإخبارية، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي أعلن مشاركته في مسيرة الأعلام المرتقبة غدا في القدس المحتلة.