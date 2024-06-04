شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية تؤكد توقيف المعتدين على مطاعم ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، عن إلقاء القبض على أشخاص اعتدوا على مطاعم ومراكز تجارية في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للوزارة، أنه "خلال الأيام 26 و27 و30-5-2024 حصلت حوادث تخريب ورمي عبوات محلية الصنع في بغداد طالت مطاعم ضمن منطقة شارع فلسطين وشركة كتربلر في منطقة الكرادة بالجادرية"، وذلك من قبل أشخاص يستقلون 7 عجلات ودراجة نارية.

وأشار البيان إلى أنه "تم تشكيل فرق عمل استخبارية وفنية لغرض متابعة الموضوع والتوصل الى الجناة من الخارجين على القانون"

وبعد جمع المعلومات الدقيقة تم التوصل لأسماء المنفذين ومحلات عملهم وسكناهم، حيث تم عرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق الذي أصدر أمر القبض بحق المنفذين وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، حسب البيان.

وأشار البيان إلى "عملية نوعية تم القبض على عدد من المتهمين الذين اعترفوا خلال التحقيق بقيامهم بالاشتراك مع مجموعة من المتهمين الهاربين بأعمال التخريب".

وصدرت مذكرات قبض قضائية بحق متهمين آخرين، وستتم متابعة باقي المطلوبين من قبل أجهزة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى.

وذكر البيان أن "بعض المتهمين ينتمون إلى أحد الأجهزة الأمنية، حيث تم توقيفهم أصوليا بغية إحالتهم إلى المحاكم المختصة".

والإثنين، قالت مصادر أمنية وطبية إن قوات الأمن العراقية شنت حملة على مثيري شغب في بغداد هاجموا فرعا لمطاعم مما أدى إلى إصابة ثلاثة بالذخيرة الحية واعتقال 12 على الأقل.

وقالت المصادر إن الهجوم تسبب في أضرار جسيمة دون وقوع إصابات بين الموظفين أو العملاء.