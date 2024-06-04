شكرا لقرائتكم خبر عن شطب اسم موريتانيا من قائمة دول تتم مساءلتها من لجنة تطبيق معايير العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت موريتانيا شطب اسمها من قائمة الدول التى ستتم مساءلتها من طرف لجنة تطبيق معايير العمل حول الاتفاقية رقم 111 المتعلقة بالتمييز فى مجال العمل والتشغيل.

وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء عقب اجتماعات أجراها الوفد الموريتاني برئاسة الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل الموريتاني إبراهيم مولاي إدريس، على هامش افتتاح أعمال الدورة 112 للمؤتمر الدولى للعمل المنعقد بجنيف في الفترة ما بين 3 و14 يونيو الجاري، مع ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة.