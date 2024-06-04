شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد أمين الجامعة العربية يدعو لدعم جهود الحد من انتشار الأسلحة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى دعم الجهود العربية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الوسط، ودعم المؤتمر الأممي الخاص بهذا الأمر الذي يعقد بشهر نوفمبر من كل عام منذ 2019؛ جاء ذلك في مداخلة السفير زكي بالجلسة الافتتاحية من أعمال النسخة الثالثة للمنتدى العربي حول الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار اليوم الثلاثاء، والذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بدولة قطر بالدوحة، حيث شارك فيها كمتحدث رئيسي.

كما أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية على الموقف الاستراتيجي للدول العربية الذي ينبذ الخيار النووي العسكري ويدعم حق الدول غير القابل للتصرف بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأشار إلى أن الجامعة العربية تدعم المساعي الدولية والإقليمية لإرساء الأمن والسلم من خلال تعزيز القدرات الوطنية لدولها الأعضاء في مكافحة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة.

وتطرق السفير زكي في كلمته إلى التطور الكبير الحاصل في مجالات القدرات السيبرانية والتقنيات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي وأنظمة الأسلحة المستقلة ذاتية التشغيل، مطالباً بضرورة استفادة الدول العربية من الاستخدامات السلمية لكافة هذه التكنولوجيات مع ضرورة العمل بسرعة على صياغة حوكمة دولية شاملة وفعالة لضبط استخدامات هذه الأسلحة.

كما أشار إلى استخدام العديد من هذه القدرات المجرّدة من السيطرة البشرية الكاملة خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والمستمر منذ شهر أكتوبر 2023، حيث يتعامل الجيش الإسرائيلي مع غزة وكأنها ساحة تجارب لبعض هذه التقنيات الفتاكة والتي استخدمها جيش الاحتلال لتدمير مرافق قطاع غزة المدنية والحيوية وقتل الأبرياء.