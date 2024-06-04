شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: مقتل شخص وإصابة آخر جراء غارة إسرائيلية على بلدة الناقورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قُتل شخص وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، جراء غارة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الناقورة بجنوب لبنان.



وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة الناقورة بجنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.



وفي السياق، شن الطيران الحربي الإسـرائيلي غارة على بلدة العديسة، بالإضافة إلى غارة بصاروخين على بلدة عيتا الشعب.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف بلدات وقرى جنوب لبنان، بالتزامن مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة.