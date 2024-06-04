شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطيني: 14 مستشفى فقط لا تزال تعمل وبشكل جزئي فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ، صعوبة الوضع الصحي في قطاع غزة وخاصة في رفح الفلسطينية في ظل الخروج المتزايد للمستشفيات عن الخدمة جراء الاعتداءات الاسرائيلية عليها، فضلا عن النقص الحاد في المستلزمات والأدوات الطبية مع استمرار سيطرة الاحتلال الاسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاقه أمام المساعدات.



وقالت فرسخ - خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية اليوم الثلاثاء إن إجمالي المستشفيات المتبقية التي تعمل بشكل جزئي في كامل قطاع غزة بلغت 14 مستشفى، فيما لم يتبق مستشفيات للعمل في رفح سوى 3 مستشفيات ميدانية.



وأشارت إلى أنه منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن، بلغ إجمالي عدد الشهداء من طواقم الهلال الذين تم استهدافهم خلال أداء عملهم الإنساني 19 شهيدا؛ وهو ما يثبت أن الاحتلال الاسرائيلي لا يحترم القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني الذي ينص على ضرورة حماية المدنيين والعاملين في العمل الإنساني خلال الصراعات.



وأكدت أن الجهود الاغاثية للمنظمات الإنسانية باتت شبه متوقفة في ظل نفاد المساعدات الإنسانية والمخزون الغذائي من داخل القطاع، مشددة على الحاجة الملحة للدعم والاسناد وادخال المساعدات الانسانية للقطاع