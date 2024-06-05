الخليج اليوم .. وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الصحية في المشاعر المقدسة

الرياض - كتب موسى القحطاني - شينباوم بفوزها في الانتخابات الرئاسية بالمكسيك الاربعاء ، ٠٥ يونيو ٢٠٢٤

"بلو سمارت" الهندية تـطلق عملياتها في الإمارات بأسطول من السيارات الكهربائية الاربعاء ، ٠٥ يونيو ٢٠٢٤

وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الصحية في المشاعر المقدسة الاربعاء ، ٠٥ يونيو ٢٠٢٤

متخصص في الأمن الدوائي: السعودية قطعت شوطاً كبيراً في توطين الصناعات الدوائية الاربعاء ، ٠٥ يونيو ٢٠٢٤

اعترافات صادمة لشريكة سفاح التجمع: كان يطلب فتيات بشروط محددة الاربعاء ، ٠٥ يونيو ٢٠٢٤

مبابي يشكو "العنف" في باريس.. ويعترف بـ"تعاسته" الاربعاء ، ٠٥ يونيو ٢٠٢٤

شرطة إسلام آباد تطيح بمجرم سرق هواتف مواطنين سعوديين تحت تهديد السلاح الثلاثاء ، ٠٤ يونيو ٢٠٢٤

عناصر غذائية لإبطاء شيخوخة الدماغ الثلاثاء ، ٠٤ يونيو ٢٠٢٤

ارتفاع مبيعات كريم للوجه جربه بوتين الثلاثاء ، ٠٤ يونيو ٢٠٢٤

مصر تكشف سبب إغلاق معبر رفح بعد هجوم إسرائيل الثلاثاء ، ٠٤ يونيو ٢٠٢٤

الإعلام العبري يكشف عدد اليهود المتبقين في مصر الثلاثاء ، ٠٤ يونيو ٢٠٢٤