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الخليج اليوم .. وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الصحية في المشاعر المقدسة

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الرياض - كتب موسى القحطاني - شينباوم بفوزها في الانتخابات الرئاسية بالمكسيك الاربعاء ، ٠٥ يونيو ٢٠٢٤

"بلو سمارت" الهندية تـطلق عملياتها في الإمارات بأسطول من السيارات الكهربائية الاربعاء ، ٠٥ يونيو ٢٠٢٤

وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الصحية في المشاعر المقدسة الاربعاء ، ٠٥ يونيو ٢٠٢٤

متخصص في الأمن الدوائي: قطعت شوطاً كبيراً في توطين الصناعات الدوائية الاربعاء ، ٠٥ يونيو ٢٠٢٤

اعترافات صادمة لشريكة سفاح التجمع: كان يطلب فتيات بشروط محددة الاربعاء ، ٠٥ يونيو ٢٠٢٤

مبابي يشكو "العنف" في باريس.. ويعترف بـ"تعاسته" الاربعاء ، ٠٥ يونيو ٢٠٢٤

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عناصر غذائية لإبطاء شيخوخة الدماغ الثلاثاء ، ٠٤ يونيو ٢٠٢٤

ارتفاع مبيعات كريم للوجه جربه بوتين الثلاثاء ، ٠٤ يونيو ٢٠٢٤

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الإعلام العبري يكشف عدد اليهود المتبقين في مصر الثلاثاء ، ٠٤ يونيو ٢٠٢٤

"بلومبرغ" تحذر البنتاغون من سلاح روسي ناجع جدا الثلاثاء ، ٠٤ يونيو ٢٠٢٤

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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