موريتانيا تبحث مع تونس وموريشيوس وجزر القمر تعزيز التعاون الثنائى

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القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الموريتاني الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقى، محمد ولد الشيخ الغزوانى، سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين بلاده وتونس وموريشيوس وجزر القمر والبنك الإفريقي للتنمية.



جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة عقدها الرئيس الموريتاني، الثلاثاء، على هامش القمة الكورية الإفريقية، مع رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشانى، ورئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أكينومي أديسينا، ورئيس موريشيوس بريثفيراجسينج روبون، ورئيس جزر القمر غزالي عثماني.



وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أن الرئيس الغزواني بحث مع رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، تعزيز التعاون بين البلدين، بجانب العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء مع رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أكينومي أديسينا، ناقش الغزواني تطوير علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين.



كما استعرض الغزواني مع رئيس موريشيوس بريثفيراجسينج روبون، ورئيس جزر القمر غزالي عثماني، كلا على حدة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ورفع من مستوى التعاون بين الدول أعضاء الاتحاد الإفريقي، إضافة للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.