شكرا لقرائتكم خبر عن وصول وفد الجهاد الإسلامى إلى القاهرة بعد دعوة مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وفد من الجهاد الإسلامى الفلسطينى برئاسة الأمين العام للحركه زياد نخاله إلى القاهرة الثلاثاء بناء على دعوه مصرية لاستعراض الأوضاع الفلسطينية الحالية خاصة ما يتعلق بالعدوان الذى تشنه قوات الاحتلال على قطاع غزه.

وكانت الجبهة الشعبية الفلسطينية قد أعلنت الثلاثاء وصول وفد لها إلى القاهرة بعد دعوة مصرية لمناقشة سبل إيقاف حرب الإبادة التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ شهر أكتوبر الماضى.