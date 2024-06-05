شكرا لقرائتكم خبر عن "المرصد القانوني" يناقش آراء المختصين بشأن جرائم الاحتلال في فلسطين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي يوم الثلاثاء، الاجتماع الافتراضي الثاني لفريق الخبراء القانونيين حول المرصد القانوني للمنظمة الخاص برصد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، والذي أوصت بتأسيسه القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في مدينة الرياض في 11 نوفمبر 2023.
حضر الاجتماع فريق الأمانة العامة وخبراء من كل من المملكة العربية السعودية، والجمهورية التركية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية.
وناقش الاجتماع ورقة تصورية مفصلة أعدتها الإدارة القانونية بالأمانة العامة، وجرى الاستماع لمقترحات الخبراء القانونيين حول تفاصيل الورقة، والتباحث بشأن السبل الأمثل لتسريع عمل المرصد.
حضر الاجتماع فريق الأمانة العامة وخبراء من كل من المملكة العربية السعودية، والجمهورية التركية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية.
وناقش الاجتماع ورقة تصورية مفصلة أعدتها الإدارة القانونية بالأمانة العامة، وجرى الاستماع لمقترحات الخبراء القانونيين حول تفاصيل الورقة، والتباحث بشأن السبل الأمثل لتسريع عمل المرصد.
36.550 شهيدًا
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 242 على التوالي إلى 36.550 شهيدًا، ونحو 82.959 جريحًا، معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 71 فلسطينيًا، وإصابة 182 بجروح، خلال الساعات الـ24 الماضية في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء لم يجر انتشالهم، لكثافة القصف الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من القطاع.