"المرصد القانوني" يناقش آراء المختصين بشأن جرائم الاحتلال في فلسطين

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 242 على التوالي إلى 36.550 شهيدًا، ونحو 82.959 جريحًا، معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 71 فلسطينيًا، وإصابة 182 بجروح، خلال الساعات الـ24 الماضية في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء لم يجر انتشالهم، لكثافة القصف الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من القطاع.