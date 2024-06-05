شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد البحرين يؤكد أهمية تطوير العلاقات الثنائية مع غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ولي العهد البحريني، رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أهمية مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية مع غانا، ونقلها نحو مستوياتٍ أكثر تقدمًا من خلال فتح آفاق جديدة من التعاون والعمل المشترك؛ بما يعزز مسارات التعاون التنموي والاقتصادي؛ ويسهم في خلق مزيدٍ من الفرص الاستثمارية بما يصب في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، كبير المستشارين لرئيس غانا والمبعوث الخاص للمالية الدولية والاستثمار كين أوفوري أتا، حيث أشار ولي العهد البحريني إلى أهمية الاستمرار في تطوير أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما المالية والاستثمارية، والدفع بمسارات العمل والتنسيق المشترك نحو فضاءاتٍ أوسع بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبيين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

من جانبه، أعرب كين عن تقديره لاهتمام ولي العهد البحريني بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات؛ بما يعود بالخير والنماء على الجميع.

وجرى - خلال اللقاء - استعراض مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.