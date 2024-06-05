شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان هاتفيًا التطورات فى غزة والسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الثلاثاء خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، التطورات في قطاع غزة والسودان.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن الوزيرين تطرقا - خلال الاتصال - إلى المستجدات في قطاع غزة، بما في ذلك المقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الأوضاع في قطاع غزة وصفقة التبادل ومراحل إنجازها، إضافة إلى التطورات في السودان.

وفي السياق، تلقّى الوزير السعودي اتصالا من نظيره الأذري جيحون بيراموف، حيث استعرضا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناقشة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.