شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: ننتظر رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، إن واشنطن لا تزال تنتظر رد حركة حماس الفلسطينية على اقتراح وقف إطلاق النارفى غزة ، الذى كشف عنه الرئيس الأمريكى جو بايدن الجمعة الماضية.

وأضاف سوليفان - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، "ننتظر رد حماس عبر الوسطاء" لافتا إلى أن مدير وكالة المخابرات المركزية سي.آي.إيه وليام بيرنز، سيزور الدوحة للتشاور مع الوسطاء القطريين بشأن اقتراح وقف إطلاق النار في غزة.

وأشارت قطر أمس الثلاثاء، إلى أنها سلمت الاقتراح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار إلى حماس والذي يعكس مقترحا من ثلاث مراحل قدمه بايدن.

وكان مسؤول بحماس، قال إنهم أبلغوا الوسطاء بأنه إن لم يكن هناك موقف واضح لوقف إطلاق النار وانسحاب كامل من قطاع غزة فلن نوافق على اتفاق لا يضمن ذلك، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.