شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 19 فلسطينيا فى غارات إسرائيلية على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسعفون فلسطينيون، إن غارات إسرائيلية تسببت فى استشهاد 19 شخصاً على الأقل وسط قطاع غزة وجنوبه، الثلاثاء، بينهم شرطيان كانا يساعدان في حماية توصيل المساعدات الإنسانية في مدينة رفح بجنوب غزة.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، أضافوا أن 17 من الضحايا سقطوا في غارات جوية منفصلة على مخيمي البريج والمغازي للاجئين ومدينة دير البلح في وسط غزة. وقال سكان إنه بحلول وقت متأخر من اليوم كانت الدبابات تقصف منطقة تقع إلى الشرق مباشرة من مخيم النصيرات.

وقال بعض السكان، إن الهجوم العسكري الإسرائيلي المتجدد يثير الذعر، حيث بدأت أسر تعيش في مخيم المغازي بالفرار تحت نيران الدبابات، مع سقوط أربع قذائف بالقرب من عيادة في المخيم.