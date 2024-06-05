شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن وجوتيريش يبحثان الأوضاع فى غزة وأوكرانيا والسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأوضاع فى قطاع غزة وأوكرانيا والسودان.

جاء ذلك خلال لقاء بلينكن وجوتيريش فى واشنطن.. حيث شكر بلينكن الأمين العام على دعمه العلني للاتفاق المقترح للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة، وتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين، وإنهاء الأزمة.

وشدد الوزير - في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية - على أهمية أن يتحدث مجلس الأمن بشكل علني للدعوة إلى تنفيذ هذه الصفقة دون تأخير.

وشدد كل من بلينكن وجوتيريش، على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة ودعم جهود الأمم المتحدة لتقديم المساعدات المنقذة للحياه، كما ناقشا تعاون أمريكا مع الأمم المتحدة بشأن دعم جهود أوكرانيا نحو سلام شامل وعادل ودائم.

كما تم مناقشة الصراع في السودان وأهمية اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنهاء العنف وحماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية.