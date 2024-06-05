شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: إطلاق نار على السفارة الأمريكية فى بيروت وإصابة المنفذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى، تعرض السفارة الأمريكية فى بيروت، لإطلاق نار من شخص يحمل الجنسية السورية.. مشيرة إلى أن عناصر الجيش المنتشرة فى المنطقة ردت على مصادر النيران.

وأوضح الجيش، في بيان اليوم الأربعاء وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن مُطلق النار تعرض للإصابة وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة وتجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة".

ومن جهتها، أوضحت السفارة الأمريكية في لبنان، أنه تم إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة، وبفضل رد الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والفريق الأمني ​​في السفارة، لم تحدث أي خسائر، مؤكدة أن التحقيقات مازالت جارية.