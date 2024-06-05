شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرضي يسبب انهيار جزء من عقار سكني وانقلاب سيارة نقل بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت منطقة البساتين في القاهرة مصر، هبوطًا أرضيًا أدى إلى انقلاب سيارة نقل ثقيل، وانهيار أجزاء من عقار سكني وإخلائه.

ونشرت وسائل إعلامية أن غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث وتسبب في انهيار أجزاء من عقار سكني، وانتقلت على إثره الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

بمعاينة الموقع، تبين انقلاب سيارة نقل تزن 20 طنًا، بقطعة أرض فضاء بالمنطقة، إثر هبوط أرضي أدى إلى هبوط السور الجانبي وسقوط أجزاء كبيرة منه وكذلك سقوط جزء من السور الخلفي، كما لوحظ تضرر وانحناء في عمود الناصية الخلفي للمبني نتيجة انقلاب السيارة المحملة بالرتش والأتربة، واصطدامها بعمود المبنى مباشرة.

ووضحت السلطات إنه تم فورًا إخلاء العقار الذي توجد به شقتان مأهولتين بالسكان، وباقي العقار خال. وتم إبلاغ لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينه العقار للوقوف علي الضرر الواقع عليه واتخاذ القرار المناسب طبقا لمعاينتها.