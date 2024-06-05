الأمن الأردني يطيح بعصابتي تهريب مخدرات على صلة بشبكات إقليمية

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الدمام - شريف احمد - أحبط الأمن الأردني تهريب 9.5 مليون حبة مخدرة و143 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدرة والقبض على بأفراد عصابتين، مرتبطتين بشبكات إقليمية لتهريب المخدرات.وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية في بيان اليوم الأربعاء، عن إحباط عمليتي تهريب مخدرات كانت في طريقها إلى إحدى دول الجوار، بحسب ما ذكرته وكالة "بترا" الأردنية الرسمية.وأوضح البيان أن إدارة مكافحة المخدرات من تفكيك خيوط عمل العصابتين بعد جهود استخباراتية وعملياتية بُذلت على مدار شهرين متواصلين من العمل والتحقيق، لمتابعة المشتبه بهم وكشف أنشطتهم الإجرامية داخل المملكة وارتباطهم بالشبكات الإقليمية لتهريب المخدرات والأذرع التابعة لها.وتابع أنه بناء على المعلومات الواردة قامت الإدارة بتشكيل فرق تحقيقية خاصة من إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية الأخرى، لمتابعة تلك المعلومات والتحقّق منها، ومراقبة كل مَن يُشتبه بتورطه أو مشاركته بعمليات التهريب.