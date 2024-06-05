الخليج اليوم .. إعجاب واسع بإطلالة الأميرة الجوهرة بنت طلال على غلاف "فوغ" (صور)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

حظيت إطلالة الأميرة السعودية الجوهرة بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود، على غلاف مجلة "فوغ" العالمية بإعجاب كبير بين الشباب، خاصة مع تميزها بلمسة تراثية مميزة.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن انبهارهم بإطلالة الأميرة "الملكية"، كما وصفها البعض، على غلاف العدد الأحدث للمجلة لشهر يونيو.

وظهرت الأميرة وهي ترتدي البشت السعودي وتضع الخنجر الذهبي الخاصين بوالدها الراحل الأمير طلال بن عبدالعزيز، كما ذكرت المجلة.

ورأت "فوغ" أن الجوهرة "تجسد الماضي التاريخي والمستقبل المستنير للسعودية، وتعكس وتمثل المملكة المشرقة وهي تشق طريقها نحو مركز الاهتمام العالمي".

والأميرة الجوهرة هي ابنة الأمير طلال بن عبدالعزيز الأخ الأكبر للملك سلمان، وهي حفيدة الملك المؤسس، ووالدتها هي الأميرة ماجدة بنت تركي بن خالد السديري.

وحصلت الأميرة السعودية على شهادة في الهندسة المعمارية وشهادات دراسات عليا متنوعة في ريادة الأعمال والاستثمار وعمليات الشركات الصغيرة.

وأسست الأميرة الجوهرة بنت طلال مطعم "فايندنغ سوشي" وهو أحد المطاعم المحلية الأكثر شعبية في المملكة حيث يدمج بين ذوقي حضارتين عريقتين.