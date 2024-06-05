الخليج اليوم .. السعودية.. القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي يسيء للنبي محمد

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ألقت شرطة محافظة جدة الاثنين القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي مسيء للنبي محمد.

وذكر الأمن العام عبر منصة "إكس"، أن المتهم قام بابتزاز الفتيات ومخالفة الآداب العامة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقة وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية السعودية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات وغيرها من الأعمال والنشطاتات غير القانونية والمخلة بالآداب العامة.

وفي سياق آخر بدأ الأمن العام السعودي تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج، داخل نطاق جغرافي محدد في المملكة، اعتبار من يوم الأحد.

يذكر أن عقوبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر وبغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين.

المصدر: صحيفة سبق