شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمريكى سابق: مبدأ حل الدولتين يتطلب التزام إسرائيل بمسار ذو مصداقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المبعوث الأمريكى السابق للقضايا الإنسانية فى الشرق الأوسط السفير ديفيد ساترفيلد، أن مبدأ حل الدولتين يتطلب التزام إسرائيل بمسار ذو مصداقية.

وأشار ستارفيد، خلال تصريح لقناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، إلى أن هناك أعدادا كثيرة من المدنيين قتلوا فى غزة، علاوة على انتشار الأمراض بين السكان الضعفاء، على غرار الحوامل والرضع والأطفال، مؤكدا أنه من الضروري على إسرائيل بذل كل الجهود في المجال الإنساني والتأكد من أن الاحتياجات الإنسانية في غزة يتم تلبيها قدر الإمكان وحماية المدنيين.

ودعا إلى فتح أكبر عدد من الطرق لإدخال المساعدات إلى غزة وحماية عمال الإغاثة للقيام بمهماتهم وتوزيع المساعدات بأمان وسلام، معربا عن سعادته جراء إعلان المطبخ المركزي العالمي أمس استئناف عمله في رفح جنوب قطاع غزة.