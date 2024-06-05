شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف الإسرائيلى على غزة فى اليوم الـ243 من الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، الليلة الماضية، وصباح اليوم الأربعاء، جراء القصف الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة فى اليوم الـ 243 من الحرب.

ففي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد 11 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح؛ جراء قصف طيران الاحتلال الحربى لعدة منازل في مخيم المغازى وسط قطاع غزة، كما انتشلت الطواقم الطبية شهيدين وعدة إصابات من منزل بمنطقة أبو العجين جنوب شرق دير البلح بعد استهدافه بالقصف المدفعي .. وفى مخيم البريج، استشهد شخصان وأصيب آخرون بجروح؛ جراء استهداف منزل في محيط مدخل المخيم.

أما في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، أصيب 7 أشخاص؛ جراء قصف الاحتلال لمنزل فيما استهدفت مدفعية الاحتلال أحياء تل الهوا والشيخ عجلين بمدينة غزة، تزامنا مع إطلاق كثيف للرصاص، فيما أطلقت مسيرات حربية من نوع "كواد كابتر" النار في محيط شارع الـ20 شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف باتجاه الأحياء السكنية، كما أطلقت أيضا قذائفها على المناطق الشرقية من بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36550 شخصًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82959 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.