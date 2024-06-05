شكرا لقرائتكم خبر عن هيومن رايتس: إسرائيل قصفت 17 بلدة لبنانية بالفسفور الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي استخدم ذخائر الفسفور الأبيض في قصف ما لا يقل عن 17 بلدة بجنوب لبنان منذ أكتوبر الماضي، مما يعرض حياة المدنيين للخطر ويساهم في تهجيرهم.

وقالت المنظمة إنها تحققت من استخدام القوات الإسرائيلية الفسفور الأبيض في 17 بلدة على الأقل بجنوبي لبنان، 5 منها استُخدمت فيها الذخائر المتفجرة جوا بشكل غير قانوني فوق مناطق سكنية مأهولة.

ونقلت هيومن رايتس عن رئيس بلدية البستان قوله إن شخصين من البلدة نُقلا إلى مستشفى جراء اختناقهما بسبب استنشاق دخان الفسفور الأبيض عقب هجوم في 15 أكتوبر الماضي، وهما مدنيان كانا في منزليهما، وأحدهما عضو بالبلدية والآخر مزارع.

وأكدت هيومن رايتس أن استخدام إسرائيل الفسفور الأبيض على نطاق واسع بجنوب لبنان يبرز الحاجة إلى قانون دولي أقوى بشأن الأسلحة الحارقة.

ومنذ الأيام الأولى للحرب على قطاع غزة أكدت منظمة العفو الدولية استخدام إسرائيل قنابل الفسفور الأبيض في قصفها القطاع الفلسطيني المكتظ بالمدنيين.